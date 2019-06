Ellas se sueltan el pelo en la EBAU Ignacio San Miguel, Inés Lacalle, Natalia Hernández y María Vizán, este martes, en un descanso en el exterior de la biblioteca de Calahorra. / Isabel Álvarez Por primera vez los 1.235 alumnos que desde hoy se enfrentan a la Selectividad no podrán comprobar la hora en sus muñecas, sino en un reloj que se proyectará en las aulas | Pese a que en algunas comunidades es obligatorio llevar las orejas despejadas para evitar sospechas, el veto no ha llegado a La Rioja CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 5 junio 2019, 07:04

Los 1.235 alumnos que desde hoy se examinan de la EBAU no sólo deberán presentarse a la prueba con la lección bien aprendida, sino que también deberán hacerlo sin relojes, sin teléfonos móviles, sin pulseras de actividad y sin ningún otro dispositivo de telecomunicaciones que pueda levantar las sospechas del tribunal.

Estas son algunas de las instrucciones para los alumnos que opten a la conocida como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que arranca hoy en La Rioja. Pero las normas, como los exámenes en sí, no son iguales para todas las comunidades autónomas. En Galicia y en Asturias, por ejemplo, se exige que los alumnos entren a las aulas con las orejas despejadas, de forma que sean bien visibles y evitar así que se utilicen los famosos pinganillos o cualquier otro dispositivo por el que se filtra información desde el exterior. La medida, que trata de desenmascarar copiones o, mejor dicho, que intenta disuadir a aquellos que tengan tentaciones de hacer trampas, no ha llegado, al menos de momento, a La Rioja.

ALGUNAS NORMAS No se puede acceder con Teléfonos móviles, relojes, pulseras de actividad o cualquier otros dispositivos de telecomunicaciones. Sí se puede acceder con las orejas tapadas por el pelo, bolígrafo azul o negro, típex, calculadora que no sea programable o que permita almacenar textos, diccionario de Latín y Griego, pero sin apéndice gramatical y el material técnico necesario en Dibujo Técnico. Para los llamamientos es necesario el DNI/NIE (o pasaporte o tarjeta de residencia). No hace falta el resguardo de matrícula. El régimen de anonimato es riguroso; cualquier marca de identificación conllevará la nulidad del ejercicio, que no podrá ir firmado.

El requisito de llevar las orejas a la vista no figura entre las indicaciones establecidas en nuestra región. Por primera vez en la historia de esta prueba en La Rioja, se proyectará en todas las aulas un reloj con la hora. Y es que no se podrá acceder al examen con estos dispositivos, que al igual que las pulseras de actividad o los teléfonos móviles deberán guardarse apagados en bolsas o mochilas, que se podrán dejar en el lugar del aula que indique el tribunal. Si no se cumple esta prohibición, el alumno será expulsado inmediatamente del aula y la nota del examen será un cero rotundo.

Y aunque no acarrea penas de hasta siete años de cárcel como en China, los alumnos que sean pillados 'in fraganti' copiando también tendrán su sanción, deberán abandonar la clase donde se estén examinando y su prueba será calificada con un cero.

Claro que copiar no es fácil en Selectividad. Es la respuesta unánime de los consultados por este periódico que, por razones obvias, ponen todo el celo en mantener su anonimato. Aún así, las chuletas tradicionales, las de papel, ganan la batalla a las nuevas tecnologías, a pesar de que por su cada vez mas reducido tamaño -hay pinganillos con la dimensión de un grano de arroz- son las perfectas aliadas de los copiones.

En cualquier caso, las normas fijan que sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro, no está prohibido el típex y, en función de cada examen, se podrán introducir unos u otros elementos. Por ejemplo, para Latín y Griego se podrá usar diccionario, pero sin apéndice gramatical, y sin embargo, estará vetado el diccionario en Lengua Extranjera. En Dibujo Técnico está permitido el material técnico necesario y las calculadoras siempre que no sean programables o puedan almacenar textos, y en Cultura Audiovisual se puede llevar información visual recopilada por el alumno para ayudarse en la realización de dibujos del storyboard, como por ejemplo dibujos y fotografías de arquitecturas, paisajes, personas y objetos, entre otros.