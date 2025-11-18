LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un trabajador en una fábrica riojana. Justo Rodríguez

El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales

La nónima media en la región ha crecido casi 4.000 euros en un lustro, aunque los sindicatos recuerdan que la inflación ha anulado esta ganancia

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:07

Comenta

El salario medio de los trabajadores riojanos volvió a establecer un nuevo récord en 2024 según se desprende de los últimos datos anuales ofrecidos por ... la Encuesta de Población Activa (EPA), que eleva este importe hasta 2.366 euros brutos mensuales (estimado en 12 pagas), un 5,2% más que el ejercicio anterior. Esto correspondería, por lo tanto, a unos ingresos anuales de 28.392 euros. Se trata de una subida algo inferior a la de 2023 pero que se encuentra en sintonía con la tendencia posterior a la pandemia; desde que en 2020 la nómina media de los riojanos menguase, los incrementos han sido notables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  4. 4

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  5. 5 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  6. 6

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  7. 7 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  8. 8

    La clave del nuevo tren estará en Miranda
  9. 9 Incendio en un establecimiento de comida turca en Logroño
  10. 10 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales

El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales