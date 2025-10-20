LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

M.C.

Vuelca un camión en la LR-113, en Uruñuela

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 68 de la citada carretera riojana

María Caro

María Caro

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:40

Un camión ha sufrido en la tarde de este lunes un vuelco en las proximidades de Uruñuela. Se trata, en concreto, del punto kilométrico 68 de la LR-113.

La carretera, desde el momento del accidente, producido sobre las 16.00 horas, ha quedado cortada desde la rotonda de la cooperativa hasta el cruce de Huércanos, y se está desviando el tráfico por el centro de Uruñuela. Afortunadamente no se han producido heridos.

