Vuelca un coche en un accidente en la LR 205 El conductor del vehículo ha sido trasladado al Hospital San Pedro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:25

Un turismo ha volcado este domingo poco después del mediodía en la LR205, en el término municipal de Berceo. El conductor del vehículo, un hombre de 75 años, ha sido restacado del interior del habitáculo por los Bomberos del CEIS.

El conductor, que ha manifestado no recordar qué ha pasado en el momento del accidente, ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.