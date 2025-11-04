Varado un autobús en plena calle Vara de Rey de Logroño Fuentes municipales explican que el vehículo sufrió ayer por la tarde una avería y que no pudo retirarse porque no había disponibles grúas de gran formato

Nuria Alonso Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 09:26

Una imagen peculiar la vista este martes en pleno centro de Logroño: un autobús de servicio regular seguía a primera hora de esta mañana plantado en la calzada de Vara de Rey, enfrente de la salida del aparcamiento de la plaza de la Paz y del edificio del Banco de España, tras haber sufrido una avería ayer por la tarde y no haber una grúa de gran formato disponible para su retirada. doce

Efectivos de la Policía Local se desplazaron ayer al lugar de los hechos para proceder a la reordenación del tráfico y señalizar convenientemente el área afectada hasta que la grúa pudiera retirar el vehículo, maniobra prevista para las 9 horas de esta mañana.

