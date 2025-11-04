LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parte trasera del autobús averiado, desde ayer plantado en Vara de Rey. Miguel Peche

Varado un autobús en plena calle Vara de Rey de Logroño

Fuentes municipales explican que el vehículo sufrió ayer por la tarde una avería y que no pudo retirarse porque no había disponibles grúas de gran formato

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:26

Una imagen peculiar la vista este martes en pleno centro de Logroño: un autobús de servicio regular seguía a primera hora de esta mañana plantado en la calzada de Vara de Rey, enfrente de la salida del aparcamiento de la plaza de la Paz y del edificio del Banco de España, tras haber sufrido una avería ayer por la tarde y no haber una grúa de gran formato disponible para su retirada. doce

Efectivos de la Policía Local se desplazaron ayer al lugar de los hechos para proceder a la reordenación del tráfico y señalizar convenientemente el área afectada hasta que la grúa pudiera retirar el vehículo, maniobra prevista para las 9 horas de esta mañana.

