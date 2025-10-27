Trasladado un joven al Hospital de Calahorra por inhalación de humo tras un incendio en Arnedo Las llamas se han declarado en la cocina de una vivienda en la calle Huertas, número 22, de la localidad arnedana

La Rioja Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Un joven ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital de Calahorra por inhalación de humo tras producirse un incendio en la cocina de una vivienda en la calle Huertas, número 22, de Arnedo.

Las llamas, según informa SOS Rioja, han afectado en la tarde de este lunes a la cocina eléctrica y armarios superiores. Ha sido un particular el que ha dado aviso de este suceso, hasta el que se han movilizado Bomberos del CEIS-Rioja y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado a la Guardia Civil y a la Policía Local.