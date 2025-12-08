LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Centro de salud de Alfaro.

Trasladada por inhalar polvo de un extintor al tratar de apagar un fuego en la cocina del polideportivo de Rincón de Soto

La mujer recibió atención médica en el centro de salud de Alfaro

La Rioja

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:28

Una mujer de 47 años, vecina de Rincón de Soto, fue trasladada al centro de salud de Alfaro por inhalación del polvo del extintor empleado por ella misma para tratar de sofocar un incendio en el bar del polideportivo municipal de la localidad.

El suceso, que se produjo a las 19.28 horas de este domingo, movilizó a los Bomberos del CEIS y a los recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, además de a la Guardia Civil.

El fuego afectó únicamente a una plancha de cocina.

Incendio en una vivienda abandonada de Anguciana

Por otra parte, Bomberos del CEIS Rioja sofocaron un incendio en una vivienda abandonada situada en la calle Miguel de Cervantes, número 7, de Anguciana.

Varios particulares dieron el aviso sobre las 11.10 horas de este domingo y, además de los bomberos, acudieron los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego ha afectado a dos habitaciones y a los enseres situados en su interior, pero no hubo que lamentar heridos

