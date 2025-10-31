LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuadro y el cáliz sustraídos, y el portón de madera partido en dos. Cofradía de la Virgen del Cortijo

Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza

La Guardia Civil investiga lo sucedido tras la denuncia de sustracción de objetos valorados hasta en 12.000 y 10.000 euros

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:05

Comenta

La ermita de la Virgen del Cortijo de Murillo de Río Leza ha sido objeto del robo de un cáliz de plata y un ... cuadro del siglo XVIII. Una vecina que acudió el pasado domingo 19 de octubre al cementerio, junto al que se encuentra el templo, descubrió la puerta entreabierta y dio aviso. Carlos Quintana, secretario de la citada Cofradía, acudió rápido, accedió a la ermita y comprobó que el portón de madera de acceso a la sacristía, del siglo XIX, estaba partido en dos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  4. 4

    Telón final para Diana Moda
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  7. 7 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  8. 8

    La UD Logroñés cae con la Copa medio llena
  9. 9 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  10. 10 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza

Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza