Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza

La ermita de la Virgen del Cortijo de Murillo de Río Leza ha sido objeto del robo de un cáliz de plata y un ... cuadro del siglo XVIII. Una vecina que acudió el pasado domingo 19 de octubre al cementerio, junto al que se encuentra el templo, descubrió la puerta entreabierta y dio aviso. Carlos Quintana, secretario de la citada Cofradía, acudió rápido, accedió a la ermita y comprobó que el portón de madera de acceso a la sacristía, del siglo XIX, estaba partido en dos.

«Lo primero que pensé fue en el cáliz de plata, que es lo más representativo, pero también faltaba el cuadro de la santera que antaño se usaba para pedir por las calles del pueblo», explica Carlos Quintana. El cáliz y el cuadro robado han sido valorados en 12.000 y 10.000 euros, respectivamente. No obstante, se ha apreciado la falta de más objetivos, como un misal, casullas, manteles y la llave labrada de la sacristía. «Es un robo raro», expone Quintana. Y es que todos los objetos sustraídos son los necesarios para oficiar una misa y el robo se produjo a escasos días de la celebración de Todos los Santos. Aquel mismo domingo el párroco de Murillo de Río Leza, Víctor Jadraque, denunció el robo ante la Guardia Civil y la Policía Judicial acudió para investigar lo sucedido, aunque, desde entonces, en la localidad no han vuelto a saber nada de lo sucedido. «Todos estamos muy extrañados por este robo, ha sido muy desagradable», confiesa Víctor Jadraque.

«No sabemos nada y, claro, esto supone una intranquilidad porque pensábamos que un lugar sagrado era seguro y, sin embargo, algún desalmado se ha llevado esos objetos de valor», advierte el secretario de la Cofradía de la Virgen del Cortijo. Aunque el robo se descubrió y denunció el 19 de octubre, los murillenses no saben a ciencia cierta cuándo ocurrió, porque la ermita no es un lugar muy transitado. Cabe recordar que la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño tiene catalogadas todas las pertenencias de ermitas e iglesias de La Rioja. La ermita data de antes del siglo XVI y es el único edificio que se conserva de un antiguo poblado.