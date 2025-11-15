LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La mujer tuvo que ser atendida tras sufrir un accidente en Viguera. G.C.

Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera

Una mujer de 66 años sufrió una fractura de tobillo tras un resbalón durante una ruta

La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:43

Una mujer de 66 años ha tenido que ser auxiliada este sábado tras sufrir un accidente mientras realizaba una ruta senderista en Viguera. Ha sido el SOS Rioja el que alertó a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil a las 11.28 horas.

Tras recibir el aviso se movilizó de inmediato una patrulla de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Torrecilla; efectivos del Parque de Bomberos de Logroño, y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que han atendido a la víctima de este suceso, explica la Guardia Civil. La mujer es vecina de Santo Domingo y se rompió un tobillo al resbalarse mientras subía a la ermita de San Esteban, en Viguera.

G.C

Los equipos de emergencia, coordinados en el terreno, inmovilizaron a la herida y, con el material técnico necesario, la evacuaron hasta una zona segura, donde pudo ser atendida por el equipo sanitario desplazado.

