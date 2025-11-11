Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina Gracias a la colaboración de un vecino y a la información obtenida, el varón fue localizado en perfecto estado sin requerir asistencia médica

La Guardia Civil en La Rioja rescató en la tarde de ayer a un varón de 70 años y vecino de Logroño que se había desorientado mientras realizaba una ruta de senderismo en las inmediaciones de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, en el término municipal de Santa Marina.

El dispositivo de búsqueda y rescate se inició a las 19.00 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Benemérita recibió una alerta del SOS Rioja en la que se alertaba de esta situación. En un primer momento, el hombre no pudo aportar datos concretos del lugar donde se encontraba.

De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda y rescate con patrullas de los puestos de Murillo de Río Leza y Nalda, en el que también participaron agentes forestales y una dotación de bomberos de Arnedo.

Gracias a la colaboración de un vecino de la zona que conocía el terreno y a la información obtenida para geolocalizarlo, los agentes pudieron encontrarlo. El hombre fue acompañado hasta los vehículos oficiales y trasladado hasta un lugar seguro donde tenía estacionado su coche, sin que tuviese que precisar ninguna asistencia médica.

Ante esta situación, la Guardia Civil subraya la importancia de planificar con antelación las actividades en el medio natural y extremar las precauciones para evitar incidentes de este tipo. De hecho, antes de iniciar una ruta de senderismo se recomienda:

• Planificar el itinerario y consultar la previsión meteorológica.

• Informar siempre a familiares o amigos del recorrido y la hora estimada de regreso.

• Evitar abandonar los caminos señalizados o adentrarse en zonas desconocidas.

• Ir provistos de ropa y calzado adecuados, linterna o frontal, abrigo, y teléfono con batería cargada.

• Llevar suficiente agua y alimentos energéticos, especialmente en travesías largas.

Ante cualquier emergencia en montaña o zona rural, se debe contactar de inmediato con el 062 o a través del 112.