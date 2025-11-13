LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rescatado un niño que se había perdido con su bicicleta entre Sajazarra y Cihuri

El chaval, de 12 años, permaneció una hora desorientado

La Rioja

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Un niño de 12 años ha sido rescatado por la Guardia Civil tras una hora vagando con su bicicleta desorientado por caminos entre Cihuri y Sajazarra.

Ha sido el popio chico quien ha llamado al SOS Rioja, a las 18.26 horas, diciendo que había salido con la bicicleta de Sajazarra y que se había perdido.

Desde el centro coordinador se ha avisado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, que han localizado al joven en perfectas condiciones cerca de un depósito de aguas de Cihuri.

