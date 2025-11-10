LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rescatado un hombre que se había desorientado en el monte de Munilla

El varón se había perdido y ha llamado el mismo al 112

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:33

La Guardia Civil ha localizado en buen estado de salud a un hombre de 70 años que se había perdido en el monte de Munilla.

SOS Rioja ha recibido, a las 18.55 horas de este lunes, el aviso de esta persona que se había desorientado en el monte.

Desde el centro coordinador se ha movilizado a la Guardia Civil, a los Bomberos de CEIS y a un agente forestal de la zona, que han encontrado al hombre.

