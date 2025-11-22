Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla

La Guardia Civil ha auxiliado este sábado a una senderista herida en las cercanías de San Millán de la Cogolla. Alrededor de las 14:20 ... horas a Central Operativa de Servicios ha recibido un aviso del Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja, alertando sobre una persona lesionada tras sufrir una caída en una zona próxima al refugio de Ortuño.

La mujer, de 45 años y vecina de Logroño, realizaba una ruta de senderismo junto a su marido y su perro cuando, tras asustarse por la presencia de un jabalí, tropezó y resultó con una posible fractura de tobillo.

Unos particulares que circulaban por la zona en moto fueron los primeros en asistirla, inmovilizando provisionalmente la extremidad lesionada con palos y cuerda encontrados en el terreno, antes de trasladarla hasta el refugio de Ortuño, donde aguardaron la llegada de los servicios de emergencia.

De inmediato, se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana de los Puestos de Ezcaray, Nájera y Alesanco, junto con efectivos sanitarios del Servicio Riojano de Salud , desplazándose hasta el lugar del incidente para prestar auxilio.

Una vez en el lugar, los agentes de la Guardia Civil protegieron a la víctima del frío y la evacuaron en vehículo oficial hasta el cruce de Lugar del Río con San Millán de la Cogolla, donde la esperaba el equipo sanitario que procedió a su atención y traslado al Hospital San Pedro de Logroño.