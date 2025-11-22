LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla

La Guardia Civil auxilia una mujer de 45 años, vecina de Logroño, que sufrió una caída mientras realizaba una ruta

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:19

La Guardia Civil ha auxiliado este sábado a una senderista herida en las cercanías de San Millán de la Cogolla. Alrededor de las 14:20 ... horas a Central Operativa de Servicios ha recibido un aviso del Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja, alertando sobre una persona lesionada tras sufrir una caída en una zona próxima al refugio de Ortuño.

