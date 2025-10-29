Rescatada una mujer tras una caída en el Barranco del Val en Leza del Río Leza Los Bomberos de Logroño han tenido que portearla hasta la ambulancia para su traslado al San Pedro

Miércoles, 29 de octubre 2025

Una mujer ha tenido que ser rescatada este miércoles en el Barranco del Val, en Leza del Río Leza, y trasladada al Hospital San Pedro con una lesión en el tobillo.

Alrededor de 15.25 horas, un ciudadano avisó al SOS Rioja de la caída de la mujer en dicho barranco y hasta el lugar acudieron Guardia Civil, los Bomberos de Logroño junto los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud para la atención de la víctima.

Los bomberos han tenido que portear a la herida unos 300 metros hasta la ambulancia para que pudiera ser llevada al hospital de la capital riojana donde permanecerá ingresada aunque su estado no es de gravedad.