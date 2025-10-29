LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Rodríguez

Rescatada una mujer tras una caída en el Barranco del Val en Leza del Río Leza

Los Bomberos de Logroño han tenido que portearla hasta la ambulancia para su traslado al San Pedro

La Rioja

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Una mujer ha tenido que ser rescatada este miércoles en el Barranco del Val, en Leza del Río Leza, y trasladada al Hospital San Pedro con una lesión en el tobillo.

Alrededor de 15.25 horas, un ciudadano avisó al SOS Rioja de la caída de la mujer en dicho barranco y hasta el lugar acudieron Guardia Civil, los Bomberos de Logroño junto los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud para la atención de la víctima.

Los bomberos han tenido que portear a la herida unos 300 metros hasta la ambulancia para que pudiera ser llevada al hospital de la capital riojana donde permanecerá ingresada aunque su estado no es de gravedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  3. 3

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  4. 4 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6 Prisión provisional para el detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño
  7. 7

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  8. 8

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  9. 9

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  10. 10 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rescatada una mujer tras una caída en el Barranco del Val en Leza del Río Leza

Rescatada una mujer tras una caída en el Barranco del Val en Leza del Río Leza