Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:35

La Guardia Civil ha recuperado en Briviesca numerosos productos que habían sido robados en un supermercado de La Rioja.

Las actuaciones se iniciaron cuando la Central de Servicios COS alertó a las patrullas sobre un robo cometido en un supermercado riojano, facilitando la matrícula del vehículo en el que las presuntas autoras habían abandonado el lugar.

El turismo fue detectado e interceptado por agentes del Puesto de Seguridad Ciudadana de Briviesca, verificando que en su interior viajaban dos mujeres, que fueron identificadas. En su presencia, se practicó un registro al interior del maletero, donde aparecieron varias bolsas repletas de productos de alimentación e higiene personal.

Entre ellas destacaba una bolsa de rafia con la serigrafía del supermercado donde se había comunicado el robo. Al inspeccionarla, se localizaron diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas aún en su embalaje, además de otros productos de consumo.

Los agentes contactaron de inmediato con el responsable del supermercado perjudicado, quien describió algunos de los objetos sustraídos, cuyas características coincidían con los allí presentes.

Al no poder demostrar su origen y lícita tenencia, los artículos fueron aprehendidos y trasladados a dependencias oficiales, hasta ser finalmente reconocidos por su titular en espera de presentar denuncia.