Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros

El presunto autor publicó en una aplicación de compraventa un anuncio en el que ofrecía uno de los objetos sustraídos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:15

La Guardia Civil ha recuperado en una finca de Arnedo un remolque que había sido robado en Calahorra y que contenía diversos efectos cuyo valor total superaba los 8.000 euros. En la investigación para esclarecer el robo, los agentes identificaron a un hombre de 36 años como presunto autor, al que se le atribuyen los delitos de hurto y apropiación indebida

El propietario del remolque sustraído indicó al presentar la denuncia que el este se encontraba aparcado en el polígono industrial Tejerías Norte de Calahorra. Detalló que en él transportaba una amplia variedad de objetos como electrodomésticos, ropa, calzado, herramientas y bebidas alcohólicas.

Los datos recopilados permitieron centrar la investigación en un vehículo todoterreno, similar al utilizado para la sustracción del remolque. Los agentes comprobaron que el titular del vehículo había publicado en una conocida aplicación de compraventa un anuncio que coincidía con una de las pertenencias sustraídas.

Tras estas averiguaciones, los agentes se trasladaron a una finca de Arnedo, propiedad del sospechoso, donde localizaron el remolque robado y parte de los efectos sustraídos, procediendo a su recuperación.

