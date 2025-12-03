Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta Al menos tres vehículos se han visto implicados en un suceso que se ha producido pasadas las 13.00 horas en el cruce con la N-124, en Gimileo

El accidente, en el cruce de la N-232 con la N-124, en Ollauri, con Gimileo al fondo.

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:35 | Actualizado 15:05h.

Apenas dieciséis horas después del último accidente mortal de tráfico en la N-232, en el kilómetro 448, en Rodezno, en la mañana de este miércoles se ha roducido un nuevo suceso en la misma vía. Al menos tres vehículos se han visto implicados en un siniestro que se ha producido en el cruce de las carreteras N-232 y N-124, a la altura del kilómetro 446, en Gimileo.

Como consecuencia de la colisión, una mujer de 71 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

Uno de los vehículos implicados en el accidente ha volcado tras ser embestido por otro. Los primeros en auxiliar a los ocupantes de los turismos siniestrados han sido los conductores de otros coches que circulaban por la misma vía, hasta la llegada de los servicios de emergencias.

Desde el centro coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos de CEIS, a mantenimiento de carreteras y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

