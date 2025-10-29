Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera El siniestro ocurrió en la noche del martes en las instalaciones de AluEuropa, en el polígono industrial El Sequero, en Arrúbal

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:35 | Actualizado 11:06h.

Un trabajador murió en la noche del pasado martes en un accidente laboral en las instalaciones de la empresa AluEuropa. La víctima es un hombre de 50 años y nacionalidad colombiana, empleado de la propia firma. El siniestro ocurrió pasadas las 22.30 horas en las instalaciones de AluEuropa (antigua Siproal), en el polígono industrial El Sequero de Arrúbal. La planta es uno de los centros de producción de una empresa familiar dedicada a la extrusión y lacado de aluminio.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del accidente laboral, que es el quinto siniestro laboral mortal que se produce en La Rioja este año. Según ha informado UGT en La Rioja, el accidente se produjo cuando el trabajador quedó «atrapado por la puerta horizontal corredera de las instalaciones, que cayó tras salirse de su guía, probablemente por la ausencia de la pieza que bloquea su movimiento» y la víctima «falleció por aplastamiento». El sindicato lamenta profundamente el nuevo fallecimiento de un trabajador que, «una vez más, podría haberse evitado», y confía en que la investigación pueda esclarecer «las causas y las responsabilidades».

Diario LA RIOJA ha consultado con AluEuropa lo sucedido y, de momento, no ha obtenido respuesta. CC OO La Rioja ha convocado una concentración y un minuto de silencio a las 12.00 horas de este miércoles en la puerta de la sede del sindicato en Logroño por el fallecimiento del trabajador. De igual manera UGT ha convocado un acto similar el jueves en su sede de la capital riojana, pero a las 11.00 horas.

Quinta muerte laboral en La Rioja

En la trágica nómina de accidentes laborales mortales sucedidos en La Rioja este año, el de AleEuropa es el sexto con un trabajador fallecido. Según datos ofrecidos por UGT, se contabiliza una víctima más que hasta ahora no había trascendido, el de un trabajador de un bingo que murió por infarto el 21 de enero. Después, el 7 de febrero un repartidor falleció a causa de otro infarto en la calle San Agustín de Logroño. El 18 de febrero murió unalbañil sepultado por un muro en Pradejón. Y el 27 de julio también murió un trabajador de un bar de la calle San Juan de Logroño.

A los anteriores hay que sumar los riojanos que han fallecido durante su jornada laboral fuera de la comunidad autónoma. El primero fue el 7 de enero, cuando un trabajador murió arrollado por una excavadora mientras nivelaba campos de fútbol en Vitoria. Después, el 18 de febrero un operario de una empresa de asistencia mecánica en carretera y grúas residente en Calahorra fue atropellado en Villafranca (Navarra). Por otra parte, el 26 de mayo uno de los dueños de una compañía de encofrados de Calahorra falleció en Andosilla (Navarra) tras recibir un golpe por la caída accidental de una carga en una empresa agroalimentaria.