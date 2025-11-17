LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Autol. LR

Herida una mujer de 81 años tras ser atropellada en Autol

La víctima ha sido trasladada al Hospital de Calahorra para su valoración

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

Una mujer de 81 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra para su valoración y atención médica tras sufrir un atropello en Autol a primera hora de este lunes.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud se han movilizado hasta el lugar, el número 52 de la Travesía Ezquerro, para atender a la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  4. 4 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  5. 5

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  6. 6 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  7. 7

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  8. 8

    Zabala devuelve la ilusión
  9. 9

    La chapela tendrá que esperar
  10. 10 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herida una mujer de 81 años tras ser atropellada en Autol

Herida una mujer de 81 años tras ser atropellada en Autol