Herida una mujer de 81 años tras ser atropellada en Autol La víctima ha sido trasladada al Hospital de Calahorra para su valoración

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:47

Una mujer de 81 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra para su valoración y atención médica tras sufrir un atropello en Autol a primera hora de este lunes.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud se han movilizado hasta el lugar, el número 52 de la Travesía Ezquerro, para atender a la víctima.