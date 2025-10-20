Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras una explosión y un incendio en su vivienda La víctima, Elena Blanco, de 68 años, era teniente de alcalde de Villar del Río | Profesora jubilada impartió clases en Calahorra, Badarán y Rincón

La calagurritana Elena Blanco Martínez, de 68 años y teniente de alcalde del municipio soriano de Villar del Río, ha fallecido este domingo en el incendio de su vivienda tras una explosión, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Soria a través de la red social X. La mujer, profesora jubilada, alternaba su residencia entre Calahorra y el municipio soriano, del que era su familia materna.

El fuego se registró sobre las 17.00 horas, según explicó Subdelegación, que también aclaró que la mujer se encontraba sola. «Fue hallada con vida, pero falleció pese a los intentos de reanimación», añadieron. La Guardia Civil de Soria investiga las causas del accidente que se ha cobrado la vida de Blanco.

Según infoma El Norte de Castilla, varias llamadas alertaron de lo sucedido en el inmueble de dos plantas sobre las 17.29 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que movilizó a los Bomberos de Ágreda-Tierras Altas y Moncayo, así como a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y a personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Pedro Manrique.

Una vez sofocadas las llamas, los bomberos localizaron y rescataron el cuerpo de una mujer de entre los escombros. Posteriormente, el personal médico de Emergencias sanitarias-Sacyl confirmó el fallecimiento de la mujer. Elena Blanco Martínez se dedicó a la docencia y estaba jubilada. Vivía entre Calahorra y la localidad de Villar del Río de donde es su familia materna.

Elena Blanco Martínez hubiera cumplido 69 años el próximo 26 de noviembre. En Calahorra, estudió en Teresianas y en el Instituto Marco Fabio Quintiliano. Comenzó a ejercer como profesora en Agustinos y también estuvo en localidades como Badarán y Rincón de Soto. Sus últimos años como docente fueron en el colegio Aurelio Prudencio, donde llegó a ser directora.

En Villar del Río era concejala del PSOE y llegó a suplir circunstancialmente al alcalde, Miguel Ángel López durante una temporada en la que el regidor estuvo ausente por motivos de salud.

El PSOE de Soria ha publicado en las redes sociales una nota lamentando este fallecimiento: «Desde el @psoesoria nos unimos al dolor de familiares y amigos de Elena Blanco, teniente de alcalde de Villar del Río. Gran persona, siempre comprometida con su pueblo es una pérdida que sentimos profundamente y desde el corazón. Que la tierra te sea leve compañera, descansa en paz».