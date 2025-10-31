Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos El joven, de 20 años y vecino de Villamediana de Iregua, fue interceptado tras desobedecer a una patrulla y huir a pie

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:01 | Actualizado 09:33h.

La Guardia Civil de La Rioja, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), investiga a un hombre de 20 años que difundía en redes sociales varios vídeos en los que aparecía conduciendo una motocicleta tipo supermotard con manifiesta temeridad y un absoluto desprecio por la seguridad del resto de usuarios de la vía.

La investigación se inició gracias a la labor de monitorización y «ciberpatrullaje» que los agentes realizan de forma periódica en distintas plataformas digitales. En varios de los vídeos publicados se observaba al joven circulando por calles del cinturón metropolitano de Logroño y realizando maniobras antirreglamentarias y peligrosas, que no solo suponían múltiples infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sino que podrían ser constitutivas de delitos contra la seguridad vial.

Las grabaciones, que el investigado compartía en internet, eran tomadas en ocasiones por uno de sus amigos, desde otro turismo de alta gama o desde otra motocicleta con la que circulaban conjuntamente.

Durante las labores de localización, la Central Operativa de Tráfico recibió numerosas llamadas de otros conductores que alertaban en tiempo real sobre la conducción irresponsable del motorista, que llegó a circular levantando la rueda delantera de la motocicleta en varias vías urbanas e interurbanas.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de La Rioja detectó de nuevo al joven cuando conducía infringiendo las normas de circulación. Al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió la huida a gran velocidad, realizando adelantamientos irracionales y maniobras que generaron un peligro concreto para la vida e integridad física de otros conductores.

Pese a las reiteradas órdenes de alto, el motorista continuó su conducción temeraria hasta ser interceptado en el Sector R-11, en el término municipal de Villamediana de Iregua. Allí trató de ocultar la motocicleta entre la maleza e intentó huir a pie, aunque fue finalmente identificado por la patrulla actuante.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, y el investigado se enfrenta a posibles cargos por delitos contra la seguridad vial, además de las numerosas infracciones administrativas detectadas.