LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Local de Logroño, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid

El causante del arrollamiento el viernes por la tarde se marchó del lugar y posteriormente fue identificado por la Policía Local

La Rioja

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:31

Comenta

La Policía Local de Logroño ha identificado y localizado al conductor que el viernes por la tarde arrolló a una mujer que circulaba a bordo de un patinete eléctrico en la rotonda ubicada entre avenida de Madrid y Sequoias, al sur de la capital. El accidente tuvo lugar a las 16.26 horas y, en un primer momento, el vehículo abandonó el lugar.

Los servicios de emergencias del SOS Rioja-112 acudieron tras recibir la llamada de uun testigo ocular con una ambulancia de soporte vital básico que decretó el traslado de la herida, de 40 años y vecina de Logroño, al Hospital San Pedro para evaluar los daños sufridos. Posteriormente, los agentes identificaron al conductor y abrieron un atestado para determinar lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  5. 5

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»
  6. 6

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  7. 7 San Román amplía su museo al aire libre
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos
  10. 10

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid

Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid