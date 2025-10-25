Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid El causante del arrollamiento el viernes por la tarde se marchó del lugar y posteriormente fue identificado por la Policía Local

Sábado, 25 de octubre 2025

La Policía Local de Logroño ha identificado y localizado al conductor que el viernes por la tarde arrolló a una mujer que circulaba a bordo de un patinete eléctrico en la rotonda ubicada entre avenida de Madrid y Sequoias, al sur de la capital. El accidente tuvo lugar a las 16.26 horas y, en un primer momento, el vehículo abandonó el lugar.

Los servicios de emergencias del SOS Rioja-112 acudieron tras recibir la llamada de uun testigo ocular con una ambulancia de soporte vital básico que decretó el traslado de la herida, de 40 años y vecina de Logroño, al Hospital San Pedro para evaluar los daños sufridos. Posteriormente, los agentes identificaron al conductor y abrieron un atestado para determinar lo ocurrido.