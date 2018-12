Jugadores del CD Arnedo muestran su rechazo a las agresiones sexuales Cinco jugadores del equipo participan en un video que se ha difundido por redes sociales LA RIOJA Lunes, 3 diciembre 2018, 17:46

Jugadores del CD Arnedo han publicado en sus redes sociales un video en el que muestran su rechazo a las agresiones sexuales.

«El Club Deportivo Arnedo dice no a las agresiones contra las mujeres. Tolerancia cero. No es no. Todos juntos contra la agresión a la mujer», son algunas de las frases que gritan varios de los integrantes del equipo mientras levantan la mano a modo de repulsa.

La repulsa se produce tras la denuncia por una posible agresión sexual que se ha producido este fin de semana en Arnedo y ante la que el Ayuntamiento de la localidad ha pedido «calma» y «respeto a la investigación».