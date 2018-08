Incendios en tres viviendas de Ezcaray y Logroño, sin daños personales

(2/2) Son las 2 de la madrugada y me han informado que desde la 1:30h. 3 dotaciones de bomberos acompañados de Guardia Civil y 112 están extiguiendo un incendio en una casa abandonada en Ezcaray junto al río Oja. Me he acercado y así está el asunto pic.twitter.com/vi3JuNQt8W