Incendio en un vehículo que circulaba por la AP-68, en Haro

Las llamas, declaradas en el capó, han afectado al habitáculo y motor del turismo

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:47

Los Bomberos del CEIS-Rioja han tenido que intervenir este viernes tras producirse un incendio en el capó de un vehículo en el kilómetro 80 de la carretera AP-68, en el término municipal de Haro.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han avisado de que ardía el turismo en esta vía riojana. Hasta el lugar de los hechos han acudido recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris) en preventivo y la empresa de mantenimiento de carreteras de la AP-68. Las llamas han afectado al habitáculo y al motor del coche, pero no se han producido daños personales.

