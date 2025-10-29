Atendidas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una residencia de estudiantes de Logroño El fuego comenzó al arder un ordenador y obligó a desalojar las instalaciones

Dos estudiantes tuvieron que ser evacuados la noche del martes por inhalación de humo a consecuencia de un incendio que se originó en la residencia de estudiantes de Paseo del Prior, en Logroño.

Un particular, alertó a las 21.45 horas, a SOS Rioja del fuego y, desde SOS Rioja, se movilizó a los Bomberos de Logroño, a la Policia Local, a la Policía Nacional y a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El incendio, que comenzó en un ordenador, provocó que el edificio fuera desalojado en un principio. Los Bomberos realizaron posteriormente labores de ventilación de las instalaciones.

