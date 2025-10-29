LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Atendidas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una residencia de estudiantes de Logroño

El fuego comenzó al arder un ordenador y obligó a desalojar las instalaciones

La Rioja

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Dos estudiantes tuvieron que ser evacuados la noche del martes por inhalación de humo a consecuencia de un incendio que se originó en la residencia de estudiantes de Paseo del Prior, en Logroño.

Un particular, alertó a las 21.45 horas, a SOS Rioja del fuego y, desde SOS Rioja, se movilizó a los Bomberos de Logroño, a la Policia Local, a la Policía Nacional y a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El incendio, que comenzó en un ordenador, provocó que el edificio fuera desalojado en un principio. Los Bomberos realizaron posteriormente labores de ventilación de las instalaciones.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  2. 2 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8

    Vuelta a casa entre montañas con 500 ovejas
  9. 9 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  10. 10

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Atendidas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una residencia de estudiantes de Logroño

Atendidas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una residencia de estudiantes de Logroño