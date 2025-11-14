Incendio forestal entre Murillo y Ventas Blancas Las llamas han obligado a desplegar en la margen derecha del río Jubera a un agente forestal, a dos unidades de bomberos, un helicóptero MS, a la CARIF y a una autobomba

Los bomberos forestales han tenido que intervenir este mediodía tras producirse un incendio entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas, justo en la margen derecha del río Jubera.

El suceso, según han informado desde el Ejecutivo regional, ha obligado a desplegar a un agente forestal, a dos unidades de bomberos, a un helicóptero MS, a la CARIF y a una autobomba. Por el momento, se desconoce la superficie afectada por las llamas, aunque la estimación inicial es de una hectárea.