Incendio forestal en Igea
Medio terrestres y aéreos trabajan para sofocar las llamas
La Rioja
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:44
Los bomberos han tenido que intervenir en la mañana de este martes tras declararse un incendio forestal en Igea. Por el momento, la superficie afecta ronda las tres hectáreas, principalmente de aulaga.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado tres agentes forestales, helicóptero MS, la CARIF y una unidad de bomberos forestales.
En actualización
La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
