LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
S.T.

Incendio forestal en Igea

Medio terrestres y aéreos trabajan para sofocar las llamas

La Rioja

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:44

Comenta

Los bomberos han tenido que intervenir en la mañana de este martes tras declararse un incendio forestal en Igea. Por el momento, la superficie afecta ronda las tres hectáreas, principalmente de aulaga.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado tres agentes forestales, helicóptero MS, la CARIF y una unidad de bomberos forestales.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Incendio forestal en Igea

Incendio forestal en Igea