Incendio forestal en Igea Medio terrestres y aéreos trabajan para sofocar las llamas

La Rioja Martes, 9 de diciembre 2025, 12:44 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

Los bomberos han tenido que intervenir en la mañana de este martes tras declararse un incendio forestal en Igea. Por el momento, la superficie afecta ronda las tres hectáreas, principalmente de aulaga.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado tres agentes forestales, helicóptero MS, la CARIF y una unidad de bomberos forestales.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.