Bomberos de Logroño, en una imagen de archivo. Juan Marín

Incendio en un establecimiento de comida turca en Logroño

El fuego se originó en la tarde de este domingo en la freidora de la cocina y afectó a la campana extractora, pero no hubo que lamentar daños personales

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:17

Los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño tuvieron que intervenir en la tarde de este domingo tras declararse un incendio en la cocina de un establecimiento de comida turca de la calle Piqueras. El fuego se inició en la freidora y afectó a la campana extractora.

Ante esta situación, procedieron a extinguir el mismo y a realizar las labores de ventilación. También comprobaron las posibles afecciones por humo en los portales aledaños y ventilaron las zonas afectadas. No se registraron daños personales.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias, además de avisar a los bomberos, también alertaron del suceso a las Fuerzas de Seguridad y movilizaron a personal técnico de Gas Natural y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris) en preventivo.

