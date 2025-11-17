LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lugar aproximado donde se ha producido el incendio. Google Maps

Un incendio calcina un cobertizo en Castañares de Rioja

La vivienda situada junto a la estructura solo resultó afectada por el humo

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:07

A las 20.00 horas de este domingo, varios vecinos de Castañares de Rioja alertaron de un incendio en la avenida Sixto Cámara, 28, donde las llamas eran visibles desde el exterior, e incluso se llegó a escuchar alguna explosión.

El inquilino, que no resultó herido, se encontraba en el interior cuando se inició el incendio. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del CEIS Rioja, Guardia Civil y recursos sanitarios en modo preventivo.

Los bomberos confirmaron que el fuego comenzó en un pequeño cobertizo anexo a la casa, donde había una estufa de pellet rodeada de plásticos, lo que favoreció la rápida propagación. Esta estructura quedó completamente calcinada. La vivienda, sin embargo, resultó afectada únicamente por humo, sin daños en su estabilidad.

