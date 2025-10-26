Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño Agentes de la Policía Nacional encontraron el cadáver en la calle Trinidad después del aviso de sus allegados de su desaparición desde hace varios días

Agentes de la Policía Nacional han encontrado muerto a un hombre de mediana edad en el interior de un trastero de la calle Trinidad de Logroño después de que sus allegados diesen el aviso de que hacía varios días que no conseguían localizarle.

El cuerpo ha sido hallado cerca de las cuatro de la tarde de este domingo en el trastero de la céntrica calle logroñesa, a donde se han dirigido agentes de Policía Judicial y efectivos del Servicio Riojano de Salud para certificar el fallecimiento.

Por ahora se desconocen más detalles del suceso, cuya investigación corresponde a la Policía Judicial.