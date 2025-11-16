Heridos una mujer y un niño de 13 años en un accidente al salirse de la vía y volcar su coche en la AP-68, en Fuenmayor Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Pedro

La Rioja Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:02

Dos personas, una mujer de 45 años y un niño de 13 años, han resultado heridas esta madrugada en un accidente al salirse de la vía y volcar lateralmente su coche en el kilómetro 113 de la AP-68, a la altura de Fuenmayor.

Varias llamadas alertaron, a las 02.47 horas, del accidente del turismo, que circulaba en sentido Burgos. Desde el centro de emergencias se ha notificado el accidente a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de la autopista.

Los ocupantes del turismo han necesitado la intervención de los Bomberos para salir del mismo y, tras ser valorados en el lugar, han sido evacuados en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.