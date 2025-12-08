LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital San Pedro.

Herido un joven de 16 años tras caerse de su patinete en Logroño

El chico ha sido trasladado al Hospital San Pedro

La Rioja

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:35

Un joven de 16 años resultó herido la noche del domingo en un accidente de tráfico sufrido al caer de su patinete en Logroño.

Según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112, sobre las 23.10 horas de este domingo, varios particulares alertaron a SOS Rioja 112 de un acidente de tráfico, por caída de un joven de un patinete, en la calle Tricio de la localidad de Logroño.

Al lugar acudieron los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notificó a Policía Local.

El joven fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

