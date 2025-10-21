Herido un joven de 14 años tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en Logroño
La víctima fue trasladada al Hospital San Pedro
La Rioja
Martes, 21 de octubre 2025, 11:30
Un joven de 14 años resultó herido, a última hora de la tarde del lunes, tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en avenida de la Sierra de Logroño.
Al lugar del accidente acudieron los recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud que trasladaron al joven al Hospital San Pedro.
Caída de un ciclista
Por otra parte, un ciclista de 30 años fue trasladado al mismo centro hospitalario tras caer de su bicicleta en la calle Gonzalo de Berceo de Logroño.