LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un joven de 14 años tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en Logroño

La víctima fue trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja

Martes, 21 de octubre 2025, 11:30

Comenta

Un joven de 14 años resultó herido, a última hora de la tarde del lunes, tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en avenida de la Sierra de Logroño.

Al lugar del accidente acudieron los recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud que trasladaron al joven al Hospital San Pedro.

Caída de un ciclista

Por otra parte, un ciclista de 30 años fue trasladado al mismo centro hospitalario tras caer de su bicicleta en la calle Gonzalo de Berceo de Logroño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  3. 3

    Lo tradicional no pasa de moda
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  6. 6 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  7. 7 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herido un joven de 14 años tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en Logroño

Herido un joven de 14 años tras ser arrollado con su patinete por una furgoneta en Logroño