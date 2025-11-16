LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena

La carretera ha sido cortada para la retirada de los vehículos

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:08

Un joven de 15 años ha resultado herido grave a consecuencia de un accidente que ha tenido lugar este domingo, alrededor de las 19.00 horas, en la LR-254, en el punto kilométrico 1.700, en Entrena.

Además, tres personas han resultado heridas leves, dos de ellas han sido dadas de alta en el lugar. En el suceso se han visto implicados cuatro vehículos.

