Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Herida una mujer en un accidente en la LR-253, en Nieva de Cameros

La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Una mujer de 65 años ha resultado herida, a las 08.30 horas de este miércoles, en un accidente al salirse de la vía el turismo en el que viajaba junto a otra persona en el kilómetro 6 de la LR-253, en Nieva de Cameros.

Tras el aviso de un particular, el SOS Rioja ha alertado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Logroño y a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado a la mujer al Hospital San Pedro de Logroño.

Dos heridas por accidentes de patinete

Por otra parte, una mujer de 23 años, ha sido evacuada al Hospital San Pedro tras caerse del patinete en la calle María Zambrano de Logroño. El accidente ha ocurrido minutos antes de las ocho de la mañana del miércoles.

También el martes por la tarde, la conductora de un patinete resultó herida en una colisión con un vehículo en avenida de la Paz, a la altura del número 33, de Logroño. La víctima fue trasladada al Hospital San Pedro.

