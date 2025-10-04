Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño La afectada fue trasladada al Hospital San Pedro

Una mujer de 36 años resultó herida este viernes a las 18.22 horas de la tarde en una colisión por alcance entre un turismo y un autobús en la calle Marqués de Murrieta de Logroño, a la altura del número 32 de Logroño.

Tras el aviso de un particular, desde el centro coordinador de Emergencias se informó a la Policía Local y se movilizaron los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

La afectada fue trasladada al Hospital San Pedro.

Atropellada en Haro

Por otra parte, una mujer fue atropellada, a las 07.42 horas del viernes, por un turismo en la plaza Castañares de Rioja de Haro. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para la atención de la herida, una mujer de 76 años que fue trasladada al Centro de Salud de Haro.

Grave accidente de patinete en Alfaro

Además, a última hora de la noche del jueves, una joven sufrió una grave caída cuando circulaba en una patinete eléctrico en la calle Paseo de La Florida de Alfaro.

Desde el centro de Emergencias se informó con urgencia a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. La Policía Local confirmó la gravedad del accidente, lo que motivó la movilización de más medios sanitarios al lugar del siniestro. Tras recibir una primera atención en el lugar, la joven de 22 años fue evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía en Tudela.