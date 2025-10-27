Herida una motorista tras sufrir una caída en Logroño La mujer, de 50 años, ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Hospital San Pedro

La Rioja Lunes, 27 de octubre 2025, 19:02

Una motorista de 50 años ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una caída en la calle Caballero de la Rosa, número 27, de la capital riojana.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, hasta el que se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha informado a la Policía Local.