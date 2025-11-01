Herida al ser atropellada por una máquina barredora en Villamediana La víctima de este suceso, una mujer de 50 años, ha sido trasladada a Los Manzanos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:25

Una mujer de 50 años ha resultado herida esta mañana de sábado al ser atropellada por una máquina barredora en la calle Congreso, número 4, de Villamediana de Iregua.

Desde SOS Rioja, al que han avisado varios ciudadanos a las 11.43 horas, se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado a la accidentadaal servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos.