La furgoneta que colisión contra una vivienda en Valverde.

Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde

Además, otro vehículo se ha salido de la carretera Nacional 113 a 300 metros del pueblo, en ambos casos sin heridos

Sanda Sainz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:39

Valverde ha amanecido este domingo con dos accidentes que, afortunadamente, no han dejado heridos. Ambos se produjeron esta madrugada, uno dentro del casco urbano donde una furgoneta impactó contra una casa y otro a 300 metros, en la carretera Nacional 113 por salida de la vía.

Según informa el servicio SOS Rioja 112, a las 05.28 horas un vecino de Valverde avisó de que una furgoneta había colisionado contra su vivienda ubicada en la Carretera de Madrid, número 50 (en la plaza de La Rioja, en la travesía de la carretera Nacional 113). El centro coordinador de emergencias notificó lo sucedido a la Guardia Civil y también movilizó a los bomberos del CEIS. El conductor explicó que al intentar esquivar a un animal se salió de la vía. Él no resultó herido y el choque destrozó la parte delantera de la furgoneta, afectó a la esquina de la casa y a un poste de hormigón de la luz, por lo que se informó a la compañía Iberdrola para su reparación.

Así ha quedado el poste tras la colisión.

Algunos testigos indican que después de impactar contra la vivienda, el vehículo paró a unos 130 metros de distancia (en dirección a Ágreda). El servicio de conservación de carreteras tuvo que intervenir para limpiar los restos que quedaron en la calzada.

Este no ha sido el único accidente ocurrido en esta pedanía de Cervera del Río Alhama esta noche. También en la N-113, a unos 300 metros del casco urbano en dirección a Valverde, se ha producido la salida de la vía de un turismo. Desde el pueblo indican que viajaban cinco personas y han podido salir por su propio pie. El coche ha quedado de lado en la cuneta.

Salida de vía en la N-113.

Reivindicación de más seguridad en la travesía

Este no es el primer accidente que ocurre en la travesía y los vecinos de Valverde ya han dieron la voz de alarma por la peligrosidad de convivir con el paso de la Nacional 113 y pidieron soluciones, como muestra este artículo publicado en Diario LA RIOJA el 27 de septiembre.

