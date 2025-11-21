LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ribafrecha.

Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha

Los servicios de emergencia solo han podido certificar la muerte cuando han acudido a la calle Estrecha, donde ha tenido lugar el suceso

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:07

Una persona ha fallecido poco antes del mediodía de este viernes en Ribafrecha tras precipitarse al vacío, según ha informado el SOS Rioja. Ha sido a las 11.50 horas cuando se ha recibido en el Centro Coordinador de Emergencias el aviso de que una persona se había precipitado al vacío en la calle Travesía Estrecha de Ribafrecha.

Desde el SOS Rioja se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que a su llegada únicamente han podido confirmar el fallecimiento.

Además de alertar a la Guardia Civil, se ha activado la ERIE Psicológica, carpa de intimidad de Cruz Roja y más tarde a los servicios funerarios.

