Justo Rodríguez

Nueva estafa relacionada con la Iglesia: se hacen pasar por párrocos para obtener información personal

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha alertado sobre posibles visitas fraudulentas con el objetivo de realizar un supuesto censo parroquial

La Rioja

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:38

Nueva estafa relacionada con la Iglesia. La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha alertado este miércoles sobre posibles visitas fraudulentas a domicilios para obtener información personal. De hecho, ha tenido conocimiento de que dos personas han visitado distintos edificios de Logroño en nombre de la parroquia y del párroco -se han presentado en su nombre- para realizar un supuesto censo parroquial.

Ante la posibilidad de que esto vuelva a repetirse o a suceder en otros puntos de La Rioja, desde la Diócesis han querido dejar claro que no se se está efectuando ningún tipo de censo ni visita domiciliaria de este tipo, por lo que han rogado a los vecinos que extremen las precauciones y no faciliten información personal ni permitan el acceso a sus viviendas.

También han recomendado comunicar de inmediato estos hechos a la Policía, para que las autoridades puedan identificar a las personas implicadas y evitar posibles engaños o fraudes. La Diócesis ha agradecido la colaboración de todos los ciudadanos y ha recordado que toda comunicación o iniciativa pastoral oficial será anunciada siempre por los canales habituales de la Diócesis o por las propias parroquias.

