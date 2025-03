Encuentra munición de guerra en una vivienda heredada de Logroño

La Rioja Jueves, 13 de marzo 2025, 09:36 Comenta Compartir

Heredó una vivienda, pero lo que no podía imaginar es que en su interior encontraría munición de guerra antigua. Eso le sucedió a un ciudadano de Logroño que, ante tal hallazgo, acudió a la Policía Nacional.

Los especialistas en desactivación de explosivos (Tedax-NRBQ) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se hicieron directamente cargo de la intervención, y una vez que comprobaron que efectivamente se trataba de munición de guerra, establecieron las primeras medidas de seguridad y procedieron a la retirada segura del material hallado.

Desde 1975, los Tedax han realizado 438.000 intervenciones y trece agentes han fallecido en acto de servicio. Esta especialidad tiene como funciones principales intervenir y actuar ante la presencia de artefactos explosivos y agentes NRBQ, procediendo a su completa neutralización, minimizando los posibles daños ocasionados por su explosión o la liberación o diseminación ambiental de algún componente nuclear, radiológico, biológico o químico.

Ampliar CNP

Consejos

La Policía Nacional ofrece una serie de consejos que deben tenerse en en cuenta si encuentra un artefacto explosivo:

• No tocar, no mover, no manipular, no golpear, se dejará tal y como está y en el lugar en el que se haya encontrado.

• Alejarse de la zona y no permitir que otras personas accedan.

• Comunicar el hecho a la policía nacional llamando al 091.

• Mantener la calma y no ponerse nervioso para pensar con claridad y actuar más rápidamente. Si el artefacto lleva años sin explotar, no debería de hacerlo si no se somete a ninguna manipulación.

La munición o artefactos explosivos antiguos pueden ser peligrosos, ya solo su carga iniciadora puede provocar lesiones importantes, además del riesgo que conlleva por su carga explosiva, por lo que no deben tocarse ni manipularse en ningún caso, recuerda la Policía.