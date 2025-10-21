Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño Los ocupantes del coche han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro

La Rioja Martes, 21 de octubre 2025, 19:46 | Actualizado 19:52h.

Dos personas han resultado heridas este martes, alrededor de las 19.00 horas, como consecuencia de una colisión de un turismo y un camión en la circunvalación en el tramo de debajo de la rotonda de la calle Chile.

Hasta el lugar del accidente han acudido Bomberos de Logroño, Policía Local y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud. Las víctimas de esta colisión, ocupantes del coche, han tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro.

Por las labores para despejar la calzada ha habido que cortar la vía por lo que se ha establecido un desvío hacia Burgos. Una media hora después ya se podía circular con normalidad.