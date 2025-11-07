LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital San Pedro.

Dos heridos en un accidente en la LO-20, en Logroño, provocado por el impacto de una rueda

Ha sido necesario que los Bomberos descarcelasen a una de las pasajeras de uno de los vehículos afectados

La Rioja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:07

Dos personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en la LO-20, en el término municipal de Logroño, provocado por el impacto de una rueda perdida por un vehículo que ha chocado contra otro..

Según informa Efe, el suceso ha ocurrido sobre las 13.30 horas de este viernes, en un punto junto a la rotonda del barrio de El Arco, en la circunvalación LO-20.

Un vehículo que se ha salido de la vía ha perdido una rueda que, posteriormente, ha impactado contra otro, por lo que ha sido necesario que los Bomberos de Logroño descarcelasen a una de las pasajeras de uno de estos vehículos.

Dos personas han sido trasladadas al servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño con heridas de pronóstico leve, según el Consistorio de la capital riojana.

Atropellado un hombre en Haro

Por otra parte, un turismo ha atropellado a un varón de 86 años en la calle Virgen de La Vega, en Haro.

Desde SOS Rioja se ha informado del suceso, que ha ocurrido minutos después de las diez de la mañana de este viernes, a Policía Local y se han movilizado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud para atender al herido, que ha sido evacuado en ambulancia al Centro Sanitario de la localidad.

Herida en una colisión entre un camión y un turismo

Una mujer de 50 años, conductora de un turismo, ha sido evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro a consecuencia de un accidente por colisión con un camión en la calle Las Cañas del Polígono Industrial Cantabria II, en Logroño.

Atropellada en la parada del autobús

Por otra parte, una mujer de 40 años ha sido atropellada por un turismo, a las 15.54 horas de este viernes, en la parada de autobús de la avenida de Zaragoza, en la capital riojana.

Tras ser atendida en el lugar, ha sido evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

