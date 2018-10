Detenidos dos ladrones especializados en robar ropa en hipermercados Los dos detenidos quitaban la alarma a la ropa y se la colocaban debajo de la suya. Después, la guardaban en unos matorrales LA RIOJA Viernes, 19 octubre 2018, 11:00

Dos hombres han sido detenidos como parte de una célula itinerante especializada en hurtos a establecimientos de grandes superficies comerciales de Logroño. El valor de las prendas robadas con este método supera los 800 euros.

Como explica la Policía Local en una nota, se trata de dos jóvenes de 21 años, procedentes de los países del este, con numerosos antecedentes por estos mismos hechos y domiciliados fuera de Logroño.

El «modus operandi» utilizado consistía en sustraer prendas deportivas o de vestir a las que quitaban el sistema de alarma. Después, se las colocaban debajo de su propia ropa, generalmente deportiva y bastante amplia, a modo de «capas de cebolla».

Las investigaciones comenzaron a raíz de la identificación de dos individuos a los que se les realizó un «acta de incautación» de varias prendas deportivas etiquetadas, de las que no pudieron justificar su compra. La Policía activó un dispositivo de prevención de posibles hurtos en establecimientos comerciales que, como explica la policía, «crean en los propietarios, empleados y usuarios de los mismos una sensación de inseguridad».

Los agentes localizaron a los dos individuos en la zona comercial de Parque Rioja y les siguieron del centro comercial al centro de Logroño y después a la zona de los Lirios. Allí volvieron a actuar en tiendas del centro comercial Berceo. Después, se dirigieron a un lugar retirado en el Parque del Iregua, donde comenzaron a quitarse prendas. Los dos jóvenes la doblaron con cuidado y la merieron en una bolsa escondida entre los arbustos, que contenía más género robado. La Policía dedujo, por el peculiar modo de guardar las prendas, que los jóvenes no tenían coche donde llevar la ropa, y los detuvo.

Los detenidos tenían en cuenta no roba ropa por más de 400 euros, establecido por la Ley para que el hecho sea constitutivo de un delito leve (antigua falta). Así, si son descubiertos al pasar la línea de cajas no es delito grave y no pueden ser detenidos.

La Policía Local explica que la dificultad en este tipo de actuaciones está en localizar del lugar donde almacenan los efectos robados, ya que si los encuentran, la gravedad de los hechos es mucho mayor, y pueden llegar a ser detenidos.

El servicio se enmarca dentro del dispostivo desarrollado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, para la Prevención de Hurtos en estableciemientos Comerciales de la ciudad, así como parte del Plan para la Prevencion e Investigacion de la Delincuencia Itinerante.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto con las diligencias policiales.