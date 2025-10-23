Detenidos 'los chicos del cable': falsos electricistas que robaron cobre en el polígono El Campillo de Arnedo A los tres identificados se les imputan siete delitos, la mayor parte de ellos ocurridos en Navarra

Ernesto Pascual Jueves, 23 de octubre 2025, 11:13 | Actualizado 11:36h.

En ocasiones, la mejor forma de pasar desapercibido es llevar a cabo las acciones delictivas a plena luz del día y con una fachada de aparente legalidad que no genere dudas en los testigos. Así desarrollaban sus robos de cable las tres personas detenidas recientemente por la Policía Foral como presuntos autores de distintos robos de cobre especialmente en la zona media de Navarra, pero también en La Rioja.

Arnedo fue el lugar elegido para uno de los golpes de la banda. En la segunda semana de este mes de octubre, el polígono El Campillo sufrió un robo de cobre. Pese al destrozo en la infraestructura, no tuvo consecuencias en el suministro eléctrico de esta zona industrial en la salida de la ciudad del calzado hacia Calahorra.

La investigación comenzó en julio, cuando se denunció el robo de 2.000 metros de cable en el polígono industrial de Sartaguda. Gracias a las cámaras de seguridad descubrieron una furgoneta sospechosa, que parecía la propia de unos electricistas. A partir de ese momento comenzó un discreto seguimiento que permitió a los agentes de la Policía Local cómo estas personas, de 55, 41 y 27 años,se desplazaban en días distintos a diferentes localidades de tierra Estella (Villatuerta, Larraga, Mañeru, Cirauqui, Cárcar) y La Rioja (Arnedo), principalmente a polígonos industriales o a calles con poco tránsito, donde manipulaban las arquetas y sacaban el cable, que -una vez limpio y pelado- vendían en distintas chatarrerías.

Gracias a su ropa de trabajo y a la señalización de las presuntas obras, no levantaban sospechas. Su vehículo portaba un rotativo, marcaban cuidadosamente la zona con conos, señales... Pero en vez de arreglar, robaban el cable haciéndose pasar por los trabajadores de una empresa de electricidad.

Ampliar Parte del material intervenido en la operación. Policía Foral

Según explica la Policía Foral, las pesquisas finalizaron a mediados de este mes de octubre, con la detención de los autores, a los que se les imputan hasta siete delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en seis localidades, en diferentes fechas y reincidiendo en alguna de ellas. Se sospecha que puede haber más perjudicados, por lo que las diligencias ampliatorias siguen abiertas.

En la operación, los agentes también descubrieron el 'taller' con el que trabajaban estos chicos del cable: herramientas, cable, máquina peladora de cable, señales de obra, conos de señalización, señal luminosa para la furgoneta y anotaciones con el nombre de calles y localización de las arquetas.

Los robos pueden haber causado unas pérdidas económicas superiores a los 30.000 € a los diferentes ayuntamientos de las localidades afectadas. Los detenidos, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, fueron puestos a disposición del juzgado que instruye la causa, junto al atestado policial elaborado por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Foral de Estella-Lizarra.