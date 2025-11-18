Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo El conductor, vecino de Ermua, portaba una bolsa con 57 gramos de esta droga en una riñonera y 735 euros en billetes en el interior de su coche

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 10:41 | Actualizado 10:59h.

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 37 años, vecino de la localidad vizcaína de Ermua, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La intervención se produjo durante un dispositivo de seguridad establecido en la carretera N-111, a la altura del kilómetro 308, en el término municipal de Islallana. En el transcurso del mismo, agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de los puestos de Agoncillo y Navarrete interceptaron un vehículo de la marca SEAT que circulaba por dicha vía.

Durante la identificación del conductor y la consulta de sus antecedentes, los agentes comprobaron que al individuo le constaba una infracción administrativa previa por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Por este motivo, procedieron a realizar una inspección del vehículo y de sus pertenencias.

En el interior de una riñonera, el conductor portaba una bolsa con 57 gramos de speed. Al ser preguntado por los agentes, manifestó ser consumidor habitual y negó portar más sustancia. Sin embargo, durante el registro del habitáculo del vehículo, los agentes localizaron otras cuatro dosis de speed con un peso total de 12 gramos, así como 735 euros en billetes de distinto valor.

Ante estos hechos, el varón fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.