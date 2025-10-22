Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos Los autores fueron pillados in fraganti tras la sustracción de alrededor de 50 litros de gasoil del depósito de un camión de madrugada

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en Logroño a dos personas por la sustracción de gasoil forzando de madrugada los depósitos de camiones estacionados en polígonos. Los arrestados tienen entre 25 y 35 años y a uno de ellos le constan numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos.

Los autores fueron interceptados por una dotación de la Policía Nacional cuando, presuntamente, acababan de sustraer gasoil de un camión estacionado en una zona destinada para este tipo de vehículos, y abandonaban el lugar en una furgoneta. Fueron sorprendidos llevando en el interior 20 garrafas con alrededor de 50 litros de gasoil, una moto bomba para la extracción del combustible de los depósitos y diversa herramienta. Además, en la furgoneta se hallaron claros indicios de su presunta participación en la sustracción del combustible forzando el tapón del depósito. Tanto el vehículo como el material que portaban en su interior fue incautado.

En el desarrollo de esta intervención fue importante la colaboración del personal de seguridad privada que facilitó información relevante.

Más robos

El grupo de investigación de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de La Rioja les atribuye, presuntamente, además el robo de combustible de un camión estacionado, durante la noche del día 13 de octubre. En esta ocasión habrían perforado el depósito del camión para sustraer 500 litros de gasoil.

Además también se les atribuye su participación presuntamente en la sustracción de 650 litros de gasoil de dos depósitos de una finca, a la que accedieron tras el forzamiento de la valla perimetral y de la caseta en la que se encontraban los depósitos.