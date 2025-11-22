LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Interior de la estación de autobuses de Logroño en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño

Un ordenador geolocalizado permitió a la Policía Foral descubrir a la autora del hurto

V. S.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:54

La Policía Foral de Navarra ha informado este sábado de la detención de una mujer en Estella por el robo de una maleta en la estación de autobuses de Logroño. Una viajera que llegó a la capital riojana, al descender del vehículo, comprobó que el equipaje que portaba no se encontraba en el maletero. Inmediatamente se pudo en contacto con las fuerzas de seguridad para tratar de esclarecer lo sucedido.

No resultó demasiado difícil, porque en la valija portaba un ordenador geolocalizado. Y la señal remitía a Estella, en un lugar próximo al centro de salud de la localidad navarra. Los agentes de la Policía Foral se desplazaron a la zona y encontraron una pareja que acarreaba sendas maletas. Una de ellas coincidía plenamente con la descripción aportada y, al abrirla, comprobaron que también el contenido era el denunciado.

Los uniformados detuvieron a la mujer que llevaba la valija por un delito de hurto y porque, además, sobre ella había un señalamiento de detención en vigor emitido por un juzgado de lo Penal de Logroño. Los afectos, incluidos el ordenador 'chivato', fueron devueltos a su propietaria.

